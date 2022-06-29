Marmaris yangınında görev yapan TOMA'lar uğurlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan ve 14 TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı), düzenlenen tören ile görev yaptıkları il emniyet müdürlüklerine uğurlandı.

Marmaris'te 21 Haziran tarihinde saat 20.02'de çıkan ve 5 bin 123 hektar alanın kül olduğu orman yangını söndürme çalışmalarına, Aydın, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir İl Emniyet Müdürlükleri'ne ait 21 TOMA destek verdi. Soğutma çalışmalarında görev yapan TOMA'lar için Atatürk Bulvarı üzerinde uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, yangında görev yapan personellere teşekkür ederek, "Muğla teşkilatımız, Marmaris yangınında 600 polis ve 7 TOMA ile görev yaptı. 5 ilden de 14 TOMA desteğe geldi. Alevlerin şehre sıçramaması için arkadaşlarımız cansiperane görev yaptı. Allah hepsinden razı olsun. Emniyet teşkilatı, halkımızın, milletimizin ve vatanımızın sıkıntıya düştüğü her an 15 Temmuz'da olduğu gibi görevinin başındadır. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Konuşmaların ardından TOMA'lar görev yaptıkları İl Emniyet Müdürlükleri'ne uğurlandı. TOMA'ların Cumhuriyet Meydanı'ndan geçişi ilgi gördü.