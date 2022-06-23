Marmaris yangınında yeni gün! 51 hane tahliye edildi, havadan müdahale tekrar başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

ÖNCEKİ GÜN BAŞLADI HALA DEVAM EDİYOR

Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde önceki gün saat 20.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

2604 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

22.30 itibarıyla alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor.

"51 HANEDEN 151 KİŞİTAHLİYE EDİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgede. Söndürme çalışmalarıyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yapan Bakan Kirişci, 51 haneden 151 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti.

"ENVANTERE 10 HELİKOPTER KATILACAK"

Bakan Kirişci, yangındaki son duruma ilişkin şunları söyledi: "Özellikle rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş yangının yeniden harlanmasına, alevlenmesine neden oldu. Bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durumumuz var. Arzumuz, isteğimiz, yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız" Kirişçi ayrıca 10 gece görüşlü helikopterin 4 Temmuz'da envantere dahil edileceğini söyledi.

YANGIN KOORDİNASYON MERKEZİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın şiddetlenmesiyle dün öğleden sonra yangın yeniden yayılmaya başladı. Alevlerin, Marmaris-Datça yoluna doğru hızla ilerlediği belirtiliyor. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde tahliye edilen ev sayısı 51 oldu. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında yaklaşık 400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü tahmin ediliyor.

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bakan Soylu, yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini söylemiş ve "Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar" demişti. Muğla Cumhuriyet Savcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANGINLA MÜCADELE ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da orman yangınının etkili olduğu bölgeye geçerek açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, orman yangınlarına müdahale için gerekli ihalelerin zamanında yapılmadığını savundu. CHP lideri, "İhale açacaksanız zamanında açın. Efendim ne olacakmış, 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz?" dedi.