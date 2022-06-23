Son dakika: Marmaris yangınının faili, suçunu sorgusunda itiraf etti - Son Dakika
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Son dakika: Marmaris yangınının faili, suçunu sorgusunda itiraf etti

23.06.2022 22:38
Son dakika: Marmaris yangınının faili, suçunu sorgusunda itiraf etti

Son dakika gündem haberine göre Marmaris yangınının faili, suçunu sorgusunda itiraf ettiMARMARİS'teki orman yangınını çıkaran şüpheli S.A.'nın, ifadesinde ailevi problemlerinin olduğunu ve ormanlık alanda yaktığı ateşin içine girerek intihar girişiminde bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Marmaris yangınının faili, suçunu sorgusunda itiraf etti

MARMARİS'teki orman yangınını çıkaran şüpheli S.A.'nın, ifadesinde ailevi problemlerinin olduğunu ve ormanlık alanda yaktığı ateşin içine girerek intihar girişiminde bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Marmaris Hisarönü'nde meydana gelen yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Alınan bilgiye göre, ekipler yangın bölgesinde bulunan işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamera kayıtlarını, bölgede bulunan fotokapanları ve PTS kayıtları incelerken, toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. İncelemeler sonucu yangının Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 adet araç lastiği ve terkedilmiş bir motosiklet bulundu.

İncelemeler sonucu motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 adet kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.'ya ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibariyle kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, kişiye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesinde yangın çıkış noktasından konum paylaşarak facebook hesabında mal, mülk davası ile ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiğinin tespit edildiği bildirildi.İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangın çıkış saati itibariyle kendisinden haber alınamayan S.A.'nın yakalanması için inceleme başlattı. S.A.'nın adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkartılarak arama alanı daraltıldı. Şüpheli S.A., bugün saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mmahallesi Bördübet Köyü Saklı Koy mevkisinde ormanlık alan içerisinde sarhoş ve yatar vaziyette yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı ağaçlık alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 2 tane 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.AİLEVİ SEBEPLERDEN DOLAYI YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve kendisini dışlandığı için yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını itiraf etti. S.A., kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini ifadesine ekledi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

Haber:  ?Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Marmaris yangınının faili, suçunu sorgusunda itiraf etti - Son Dakika

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