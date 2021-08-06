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Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı - Son Dakika

Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı

06.08.2021 12:14

Muğla Marmaris'te çıkan yangında ekiplere destek vermek için su ve ayran taşıyan Şahin Akdemir, dumandan etkilenerek yaşamını yitirmişti. Köyceğiz'deki orman yangınları etkisini sürdürürken alevler, Akdemir'in mezarını tehdit etmeye başladı. Akdemir'in köyü yangın tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, köyde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Muğla Marmaris'te yangınların ilk günlerinde, gönüllü olarak destek verdiği mücadele sırasında 25 yaşındaki Şahin Akdemir yaşamını yitirmişti. Su taşırken yaşamını yitiren Akdemir, Köyceğiz ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanarak defnedilmişti.

Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı alevlerin tehlikesi altında

MEZARI ALEVLERİN TEHDİDİ ALTINDA

Haber Global Muhabiri Umut Erol'un aktardığına göre, bölgede yangın sürerken, Şahin'in defnedildiği mezar da alevlerin tehdidi altında. Muhabirin aktardığı son bilgilere göre alevlerin Akdemir'in mezarlığına ulaşmasına neredeyse birkaç kilometreden az bir mesafe kaldı. Şahin Akdemir'in köyü de yangın tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yangına müdahale çalışmaları ise sürüyor.

Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı alevlerin tehlikesi altında

ÇEKTİĞİ SON VİDEO İLE YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Marmaris yangının kahramanı Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıkmıştı. Yangın söndürme ekiplerine yardıma giderken çektiğini videoda "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri yürek yakmıştı.

Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı

Köyceğiz, Marmaris, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı - Son Dakika


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