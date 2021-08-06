Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı - Son Dakika

Muğla Marmaris'te yangınların ilk günlerinde, gönüllü olarak destek verdiği mücadele sırasında 25 yaşındaki Şahin Akdemir yaşamını yitirmişti. Su taşırken yaşamını yitiren Akdemir, Köyceğiz ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanarak defnedilmişti.

MEZARI ALEVLERİN TEHDİDİ ALTINDA

Haber Global Muhabiri Umut Erol'un aktardığına göre, bölgede yangın sürerken, Şahin'in defnedildiği mezar da alevlerin tehdidi altında. Muhabirin aktardığı son bilgilere göre alevlerin Akdemir'in mezarlığına ulaşmasına neredeyse birkaç kilometreden az bir mesafe kaldı. Şahin Akdemir'in köyü de yangın tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yangına müdahale çalışmaları ise sürüyor.

ÇEKTİĞİ SON VİDEO İLE YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Marmaris yangının kahramanı Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıkmıştı. Yangın söndürme ekiplerine yardıma giderken çektiğini videoda "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri yürek yakmıştı.