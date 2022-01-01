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MARMARİS YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ - Son Dakika

MARMARİS YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ

01.01.2022 10:46

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yeni yılın kutlama adresi meydanlar ve eğlence mekanları oldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yeni yılın kutlama adresi meydanlar ve eğlence mekanları oldu. Belediye tarafından düzenlenen yeni yıl kutlamalarına alternatif rock türünde müzik yapan bir Türk müzik grubu Pinhani 7 bin kişiye konser verdi. Marmarisliler eğlence mekanlarını doldurarak yeni yıla neşe içinde girdi.

Marmaris'te kutlamaların adresi Kordon Caddesi oldu. Yaklaşık 7 bin kişi, belediye tarafından organize edilen alternatif rock türünde müzik yapan Türk müzik grubu Pinhani ile eğlendi. Grup, 'Dünyadan Uzak, 'Sen Olmayınca ve ' Geri Dönemem" gibi hit şarkılarını meydanı dolduran kalabalıkla söyledi. Grup, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı sahneye davet ederek telefon ışıklarını açan kalabalığa doğru öz çekim yaptı. Başkan Oktay, ? Marmaris beş ayda orman yangını ve su taşkınları yaşadı. Birçok felaketler yaşadık. Fakat yılmadan sizlerin de desteğiyle zorlukları başardık. Herkesin yeni yılını canıgönülden kutlarım. Marmaris'imizi 2022 yılında güzel şeyler bekliyor." dedi. Ardından kalabalık 30'dan geri sayarak yeni yıla alkış ve ıslıklarla girdi. Saat 00.00'da biten konser sonrası vatandaşlar sahil yolunda yürüdü.

EĞLENCENİN KALBİ BARLAR SOKAĞINDA ATTI

Türkiye'de 300 metre boyunca 90 sıralı disko, gece kulübü ve barların bulunduğu Barlar Sokağı, yeni yıl kutlamalarında tercih edilen yer oldu. Açık olan eğlence mekanlarını dolduran yerleşik yaşayan yabancılar, tatilci ve Marmarisliler çalan hareketli yabancı- Türkçe müziklerle eğlendi. DJ'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık unutulmaz yeni yıl kutlaması yaşadı. Sokağın içinde ise aynı eğlence devam etti. Vatandaşlar müziklerin ritmine uyarak dans etti. Saat 01.00 sıralarında müzik yayınları kesildi. Müzik yayınların kesilmesiyle kutlamalara katılanlar mekanlardan ayrılarak evlerine, kaldıkları otellerine geri döndü. 300 resmi ve sivil polisin görev aldığı yeni yıl kutlamalarında olumsuz bir olay yaşanmadı.

MARMARİS YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ
MARMARİS YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ
MARMARİS YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ

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Yeni Yıl, Marmaris, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ - Son Dakika


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