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MARMARİS YENİ YILA HAZIR - Son Dakika

MARMARİS YENİ YILA HAZIR

17.12.2021 12:27

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yeni yıla sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yeni yıla sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı. Cadde ve meydanlar, ışıl ışıl süslendi. Otel ve restoranlar yılbaşı gecesine özel eğlence programları ve gala geceleri düzenledi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "2022 yılına umutlarla gireceğiz. 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellerde yılbaşı programları hazır. Türkiye'nin cennet köşesinde, yeni yıla yeni umutlarla girmeyi planlıyoruz" dedi.

Marmaris'te yeni yıla sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik Caddesi yeni yıl öncesi süslendi. Işıklı süslemeler ilçenin ana caddesinde görsel şölen oluşturdu. Otel ve restoranlara gidemeyenler, yeni yıla girmek için meydanda geri sayım yapacak. 23 Aralık'tan itibaren 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kurulacak stantlarda çeşitli yiyecek, içecek ile hediyelik eşya satışları yapılacak. Ayrıca kurulacak platformda DJ'ler performanslarını sergileyecek. Dans yarışmaları yanı sıra sihirbazlık gösterileri sunulacak. 2021'in son gecesinde sahne alacak yerel sanatçılar, yeni yıla meydanlarda girecekler için müzik ziyafeti sunacak. Marmaris yeni yıla, vatandaşlarla birlikte geri sayım yapılarak, ışık gösterisiyle girecek.

Yeni yıl öncesinde açık olan otel ve restoranlarda yılbaşına, yeni yılı birlikte karşılayacakları konuklarına özel, ön gösterim geceleri ve çeşitli eğlence programları hazırladı. Yeni yıla Marmaris'te girecek olanlar için konaklama tesisleri, yılbaşı yemeği dahil 2 gün, 3 gece ve 3 gün 2 gece seçeneklerinde kişi başı 650 lira ile 2000 lira arasında değişen 'kutlama paketleri' sunuyor. Otellerdeki konaklamasız, sadece yılbaşı yemek ve eğlencesine katılmak isteyenler ise kişi başı 400 ile 800 lira arasında değişen rakamları gözden çıkaracak.

Yat Limanı ve Uzunyalı mevkiindeki restoranlar ise soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü ve canlı müzik eşliğindeki yılbaşı eğlenceleri için kişi başı 300 lira 500 lira arasında değişen fiyatlar belirledi.

HERKESE UYGUN PROGRAMLAR YAPILDI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "2022 yılına umutlarla gireceğiz. 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellerde yılbaşı programları hazır. Türkiye'nin cennet köşesinde, yeni yıla yeni umutlarla girmeyi planlıyoruz. Cıvıl cıvıl her keseye uygun yılbaşı programlar var. İzmir, Çeşme, Antalya ve Aydın Kuşadası'ndaki tesisler de paket programlar var. Marmaris'te de herkese uygun programlar olacak. Denize sıfır otellerde gala yemekleri de içinde olmak üzere konaklamalı yılbaşı paketleri sunulacak. Herkesi Marmaris'e bekliyoruz" dedi.

Beş yıldızlı bir otelin Yiyecek, İçecek Müdürü Ümit Kızıl da "4 yıldır yeni yıl programı yapmıyorduk. Ancak, gelen talepler üzerine bu sene yeni yıl programı düzenledik. Yeni yıl akşamı canlı müzik, yemek, limitsiz içki kişi başı 650 lira olacak. Konaklama olarak günlük yeni yıl eğlencesi de dahil kişi başı fiyatı ise 950 lira olarak belirledik. Şu an rezervasyon az ancak son dakika gelen çok olur. Bizleri birçok şehirden telefonla arayıp, fiyat soranlar oluyor. Hazırız, konuklarımızı yeni yıla birlikte girmeye bekliyoruz" diye konuştu.

MARMARİS YENİ YILA HAZIR
MARMARİS YENİ YILA HAZIR
MARMARİS YENİ YILA HAZIR
MARMARİS YENİ YILA HAZIR

Yeni Yıl, Marmaris, Türkiye, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS YENİ YILA HAZIR - Son Dakika


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