Marmaris yeni yıla hazırlanıyor - Son Dakika
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Marmaris yeni yıla hazırlanıyor

6 saat önce

2019 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Marmaris Belediyesi de yeni yıl için hazırlıklarını sürdürüyor.

Marmaris yeni yıla hazırlanıyor, System.String[]

2019 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Marmaris Belediyesi de yeni yıl için hazırlıklarını sürdürüyor.


Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris, ilçe yaşayanlarıyla birlikte yeni yılda ağırlayacağı konuklarını ışıl ışıl karşılamaya hazırlanıyor. Kentin en işlek caddesi olan Ulusal Egemenlik Caddesi, Atatürk Caddesi ve Yeniyol Caddesi, akar led perdeler, melek kanatları, yıldız ve kar taneleriyle süsleniyor.


Yılbaşı eğlencelerinin merkezi olması beklenen 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ise 20 Aralık'ta açılacak olan Yeniyıl Pazarı'nın hazırlıkları devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay dün mesai sonrası 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na giderek çalışmaları yerinde takip etti. Meydanda görevli personelden bilgi alan Başkan Oktay, Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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