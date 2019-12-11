Marmaris yenilenmiş bir futbol stadına kavuşacak - Son Dakika
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Marmaris yenilenmiş bir futbol stadına kavuşacak

6 saat önce

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Gençlik ve Spor Bakanlığından Marmaris Şehir Stadyumu için 3 milyon liralık ödeneğin çıktığı müjdesini verdi.

Marmaris yenilenmiş bir futbol stadına kavuşacak, System.String[]

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Gençlik ve Spor Bakanlığından Marmaris Şehir Stadyumu için 3 milyon liralık ödeneğin çıktığı müjdesini verdi.


Osman Ülgen; "Muğla İl Başkanımız Kadem Mete, Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'in yoğun çabalarının sonucu olarak bugün size bugün size bu müjdeyi vermekten mutluluk duyuyorum.


Seçim süresince Marmaris'e ziyarete gelen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşmeler esnasında stadımızın durumunu anlatmıştık ve yetkilerimiz doğrultusunda gereken düzenlemenin yapılacağı sözünü de almıştık. Bugüne kadar geçen süreç de İl Başkanımız ve Vekillerimiz konunun, fizibilite dosyalarının ve talep ettiğimiz yenileme için gerekli ödeneğin takipcisi oldular. ve sonuç olarak bugün itibarıyla Marmaris Şehir Stadyumunun yenilenmesi için 3 milyon liralık ödenek çıkmış bulunmaktadır. İhale sürecinin ardından yapılacak olan yenileme çalışmaları sonucu FİFA standartlarında, aşırı sıcağa karşı yüksek dayanıklılık gösteren sentetik çimi, modern soyunma odaları, ışıklandırılması ve 1500 kişilik bir tribün çalışmasıyla Marmaris'e yakışır bir stadyuma sahip olacağız"


2020 -2021 Futbol sezonuna hazır bir şekilde girileceğini de ekleyen Ülgen "Önümüzdeki günlerde de Marmaris halkına farklı projelerin haberini vereceğimizi şimdiden söyleyebiliriz" dedi. - MUĞLA

Marmaris, AK Parti, Futbol, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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