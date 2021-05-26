Marmaris yüzücüleri ağırlayacak - Son Dakika

Marmaris yüzücüleri ağırlayacak

26.05.2021 13:50
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800 sporcunun katılacağı 12. Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası 28 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayacak.

800 sporcunun katılacağı 12. Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası 28 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayacak. Organizasyonun Marmaris'in tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Spor ve turizm kenti Marmaris'te sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Marmaris, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası'nın 12'ncisi 28 Mayıs Cuma günü Marmaris'te başlayacak. Şampiyona, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve Marmaris Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenecek. 2021 yılında 'Turkuaz Yüzme Serisi' adıyla Marmaris, Göcek ve Bodrum'un birbirinden güzel turkuaz sularında seri halinde gerçekleşecek olan ve yılın şampiyon yüzücülerinin Bodrum finallerinde belirleneceği Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na 800'e yakın sporcu katılacak.

Yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel, olimpik bir spor branşı olduğuna dair farkındalığı artırmak, bu spora olan sevgiyi aşılamak, yaş gözetmeksizin herkesin bu sporu yapması için teşvik etmek amacını benimseyen yarışların ilk durağı olan Marmaris'te yerli ve yabancı yüzlerce sporcu; dostluk, sportmenlik ve rekabet başlığı altında, sağlığın, güvenliğin ve niteliğin ön planda olduğu 5 farklı parkurda kulaç atacak.

Organizasyonun Marmaris'in tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ortak tutkumuz suya olan sevgimiz. Spor ve turizm kenti Marmaris'te 12. kez düzenlenecek Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 28 Mayıs Cuma günü İçmeler sahilinde gerçekleştirilecek yarışlara katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris yüzücüleri ağırlayacak

Marmaris, Yüzme, Muğla, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris yüzücüleri ağırlayacak - Son Dakika Spor


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