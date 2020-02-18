Marmaris zabıtası 390 sürücüye yaptırım uyguladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris zabıtası 390 sürücüye yaptırım uyguladı - Son Dakika

Marmaris zabıtası 390 sürücüye yaptırım uyguladı

7 saat önce

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 2020'nin ilk 45 gününde trafik kurallarına uyulmadığı için 390 sürücüye idari işlem uyguladı.

Marmaris zabıtası 390 sürücüye yaptırım uyguladı, System.String[]

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 2020'nin ilk 45 gününde trafik kurallarına uyulmadığı için 390 sürücüye idari işlem uyguladı.


Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik hem uyarılara hem de yaptırımlara devam ediyor. Kaldırımlar, trafiğe kapalı alanlar, yürüyüş yolları, Kapalıçarşı gibi araç girişinin yasak olduğu yerlerde motosiklet kullanan sürücülere idari işlem uygulayan zabıta ekipleri 2019 yılı içinde 5 binin üzerinde işlem yaptı. Ekipler, 2020 yılının ilk 45 günlük döneminde de 390 adet işlem uyguladı.


Sevgi Yolu, Kapalıçarşı, sahil yolu gibi noktalarda denetimlere devam ederken vatandaşları uyarmayı da ihmal etmeyen ekipler, "Trafik kuralı ihlali aynı zamanda can güvenliği ihlali demektir. Örneğin yürüyüş yolu ya da çarşı içinde motosikletiyle geçen birisi hem kendinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Vatandaşlardan isteğimiz hem kendileri hem de başkalarının hayatını kolaylaştırmak için kurallara uymalarıdır" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:29:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris zabıtası 390 sürücüye yaptırım uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]