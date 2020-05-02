Marmarisli deniz tutkunlarından 'evinizde kalın' çağrısı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağıyla, deniz tutkunları yat ve özel yapım yelkenlilerinde yaşamlarını izole sürdürüyor. Yatlarının günlük bakım ve temizliklerini yapan deniz tutkunları, zor günlerin atlatılması için herkesin evinde kalması çağrısında bulundu.

Marmaris'in doğa ile baş başa eşsiz koylarındaki dünyaca ünlü özel marinalarında Türk denizciler, yat, gulet ve yelkenlilerinde koronavirüs tedbirlerine uyarak, izole yaşamlarını sürdürüyor. 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle milyon dolarlık yat, gulet ve özel yapım yelkenlerinde izole yaşam süren deniz tutkunları, günlük rutin işlerini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kalkarak yatlarının günlük bakım ve temizlikleri ile ilgilenen denizciler, öğleden sonra tekne başlarında içeceklerini yudumlayarak eşsiz manzara eşliğinde dinleniyor. Marmaris ilçe merkezi ve kırsal Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Bozburun, Turgut ve Çamlı Mahallesi'nde bulunan 11 özel marinalarda yaklaşık 4 bin yat, gulet ile yelkeni bulunuyor. Çoğunluğu yabancı uyruklu kişilere ait özel yatlarda Türk denizciler bulunuyor.