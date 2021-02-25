Marmarisli iki öğrenci "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi oldu - Son Dakika

Marmarisli iki öğrenci "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi oldu

25.02.2021 12:03
Marmarisli iki öğrenci

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2. sınıf öğrencisi Duru Doğru ile 4. sınıf öğrencisi Uras Gümüşburun, Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2. sınıf öğrencisi Duru Doğru ile 4. sınıf öğrencisi Uras Gümüşburun, Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu öğrencisi Doğru, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 2 bin 283 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı. Gümüşburun da 3. ve 4. sınıf kategorisinden 5 bin 205 öğrencinin katıldığı yarışmada şampiyon oldu.

Marmaris Profesyonel İlgim Okulları kurucusu Arif Kocaay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin kazandığı başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Aynı yarışmada geçen yıl da ikinci sınıf öğrencileri Mehmet Yiğit Deniz'in birincilik kazandığını hatırlatan Kocaay, "Bu yıl iki farklı kategoride birinci olmamız bizi çok mutlu etti. İnşallah her yarışmada bizim ya da başka okullarımızın öğrencileri birinci olur. Ülkemizin adını matematikte de tüm dünyaya duyururuz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması

Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride gerçekleştirilen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.

İngilizce, Marmaris, Kanada, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmarisli iki öğrenci 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı dudaklarına dolgu yaptırdı Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi         
11:29
Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor         
11:11
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı         
10:40
İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar         
10:22
Sosyal medya dolandırıcıları durmak bilmiyor! Sarı peruk sipariş etti, kutudan palyaço peruğu çıktı Sosyal medya dolandırıcıları durmak bilmiyor! Sarı peruk sipariş etti, kutudan palyaço peruğu çıktı         
09:56
Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı         
09:33
Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti         
09:30
Kamerasız ve tuşlu telefonlara rağbet patladı! Telefonculardaki stoklar neredeyse tükendi Kamerasız ve tuşlu telefonlara rağbet patladı! Telefonculardaki stoklar neredeyse tükendi         
08:48
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor         
08:08
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 12:12:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmarisli iki öğrenci "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei