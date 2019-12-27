Marmarisli öğrenciler sokak hayvanları için yuva yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmarisli öğrenciler sokak hayvanları için yuva yaptı - Son Dakika

Marmarisli öğrenciler sokak hayvanları için yuva yaptı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki okulda görev yapan kimya öğretmeni Yıldız Akçay ve öğrencileri katı atık malzemelerinden sokak hayvanları için 21 adet yuva yaptı.

Marmarisli öğrenciler sokak hayvanları için yuva yaptı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki okulda görev yapan kimya öğretmeni Yıldız Akçay ve öğrencileri katı atık malzemelerinden sokak hayvanları için 21 adet yuva yaptı.


Yapılan 21 yuvanın 9 tanesi yine sokaklarda hayvan besleyen hayvansever vatandaşlara hediye edildi, 3 tanesi ise okul bahçesine konuldu. Kalan 9 barınak ise kedilerin yoğun olduğu sokaklara yerleştirilecek.


Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Yıldız Akçay, ders verdiği iki sınıftan 40 öğrenci ile birlikte sokak hayvanlarına duyarlılığı artırmak için yuva projesini hayata geçirdi. Öğretmen ve öğrencileri, topladıkları folyo, plastik pet şişe, sünger, plastik materyallerden derslerinden kalan arta zamanlarda korunaklı ve dayanıklı yuvalar yaptı. Yaklaşık bir ay süren çalışma kapsamında suya ve soğuğa dayanıklı yuvalar yapıldı. Öğrenciler, yaptıkları barınak üzerine dikkat çekmek amacıyla " Kedimi seviyorum", " Hayvan seven insan sever", "Bir hayvan sevmek 10 insan sevmeye bedeldir" ve " Sokak hayvanlarına sahip çıkın" yazılar yazdı. Bir ay içinde yapılan 21 barınağın 9 tanesi çeşitli kişilere dağıtıldı, 3 tanesi okul bahçesine konuldu. Kalan 9 tanesinin kedilerin yoğunlukta olduğu sokaklara yerleştirilecek.


Öğretmen Yıldız Akçay gerçekleştirdikleri proje ile sokak hayvanlarının korunmasına yardımcı olduklarını belirterek, "Derslerine girdiğim öğrencilerim yaptığım barınağı görünce destek olmak istediler. Topladığımız folyo, sünger, karton, plastik atıklar ile ders saatlerimizden arta kalan zamanda barınak yapmaya başladık. Bir ayda çeşitli büyüklükte su ve soğuk geçirmez barınaklarımızı tamamladık. Sokak hayvanlarının korunması amacıyla başlattığımız çalışmamızın tüm okullara yayılmasını ümit ediyorum ve bu yuvalardan yapmaya devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Marmaris, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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