Marmarisli turizmciler Finlandiya'dan umutlu döndü - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Hollanda ve Finlandiya'ya yaptığı ziyaretler ve turizm fuarlarından umutlu ve olumlu gelişmelerle döndüklerini bildirdi.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Oktay, beraberindeki turizmcilerle fuarlara katılmak ve görüşmeler yapmak üzere Hollanda ve Finlandiya'yı ziyaret etti.

Oktay ve beraberindekiler, Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'ndaki Marmaris standında ziyaretçileri ağırlayıp, seyahat acenteleri ve havayolu şirketlerinin yetkilileri ile bir araya geldi.

TUI, Sunweb, Summurtour, Corendon gibi firmaların yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 2020 sezonuna yönelik önemli adımlar atıldı. TUI yetkilileri, bu yıl Hollanda'dan Dalaman Havalimanı'na uçuşlarda yüzde 8 artış gerçekleşeceği belirtti.

-Finli bakandan tavsiye sözü

Başkan Oktay ve beraberindekiler daha sonra Finlandiya'ya geçerek, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile parlamentoda bir araya gelerek yaklaşık 40 dakika görüştü.

Milletvekili Mauri Peltokwngas da heyete parlamento binasını gezdirdi.

Finlandiya'daki temaslarda Oktay ve beraberindekiler ülkenin en büyük tur operatörlerinden Aurinko Matkat, Detur'un merkez ofisini de ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Heyet son olarak da Helsinki Matka Messu Turizm Fuarı'nı ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yaptı. Burada THY Helsinki Müdürü ile görüşen Oktay, Dalaman'a direk sefer konulması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Turizmin kendileri için can damarı olduğuna dikkati çeken Başkan Oktay, ziyaretlerin ilçe turizmine katkı sunmak amaçlı olduğunu belirtti.

Hollanda ve Finlandiya destinasyonlarından Marmaris'e gelen turist sayısını arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Oktay, "Yaptığımız görüşmelerden çok olumlu dönüşler var. Bu da çabalarımızın boşa gitmediğini gösteriyor ve bizi mutlu ediyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin 'seyahat için tavsiye edilen ülkeler' kategorisine çıkartılması için çaba göstereceği sözünü verdi." ifadelerini kullandı.