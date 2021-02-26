Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı - Son Dakika

Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı

26.02.2021 20:57
Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'ın normalleşme sürecine, her şey yolunda giderse 17 Mayısta geçilebileceğini ifade etmesiyle İngilizlerin Marmaris'e gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Marmarisli turizmciler umutlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'ın normalleşme sürecine, her şey yolunda giderse 17 Mayısta geçilebileceğini ifade etmesiyle İngilizlerin Marmaris'e gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Marmarisli turizmciler umutlandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu yaptığı açıklamada, "Boris Jhonson'un yaptığı açıklama bizler için çok önemli ortada bir belirsizlik vardı ve en azından kafamızda bir tarih oluştu. Haziran ayında İngiliz turistlerin rahatlıkla gelebileceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sene aşı ortada yokken pandeminin ne boyutlara gideceği bilinmez iken Türkiye çok ciddi sayıda İngiliz misafir ağırladı. Tabi şimdi aşının bulunması, aşılanma oranının yükselmesi ile beraber ve 17 Mayısta Uluslararası uçuş trafiğinin açılması ciddi İngiliz geleceğini düşündürüp bizi umutlandırdı " dedi.

Geçen sezon güvenli turizm konusunda ciddi başarılar elde ettiklerini belirten Başkan Bülbüloğlu aşı konusunda " Hem Turizm hem de Sağlık Bakanlığına öncelikli olarak turizmcilerinde aşılanmasını gerektiği konusunda hem bilgilendirme hem de başvurumuzu yaptık. Türkiye olarak turizm konusunda büyük bir rekabet içindeyiz. Geçen yıl da çok ağır kurallar vardı, aşılanma oranı ne kadar yüksek olursa daha çok öne çıkabiliriz " diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin "Her şey olumlu ve beklediğimiz şekilde olursa İngiltere pazarından patlama bekliyoruz, tabi hemen 17 Mayıs değil ama Haziran ayı gibi çok ciddi bir beklentimiz var. Muğla bölgesi, zaten İngilizlerin en çok tercih ettiği tatil şehri konumunda. Bizlerde şimdilik hemen bir coşkuya kapılmadık ama beklentilerimiz bu sezonun geçtiğimiz sezondan daha iyi geçmesi yönünde" diye konuştu. - MUĞLA

Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı
Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı
Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı
Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı
Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı
Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı

Marmaris, Haziran, Türkiye, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmarisli turizmciler sezon için umutlandı - Son Dakika


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