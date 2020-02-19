Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği - Son Dakika

Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği

7 saat önce

Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği.

Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği

Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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