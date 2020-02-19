Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği - Son Dakika

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Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği
7 saat önce
Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
Marmarisli turizmcilerden 'hayalet şehir'e yatırım isteği
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