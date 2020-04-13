Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için Bayrakla sokağa çıktı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi ülke genelinde olduğu gibi Muğla Marmaris'te de sevinçle karşılandı. Sokağa çıkış yasağının kalkması ile bazı vatandaşlar bayrakla sokağa çıktı.



İstifasının ardından özellikle sosyal medyada Soylu'ya görevi bırakmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da istifayı kabul etmemesi yönünde yoğun paylaşımlar yapıldı. Saatler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmediğinin açıklanması ile üzüntü sevince dönüştü.



Marmaris'te sokağa çıkma yasağının kalkması ile Ersin Tayfur isimli bir vatandaş, aracına bayrak asarak sokağa çıkıp bazı vatandaşlarla Marmaris'te tur attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi gerektiğine inandığını belirten Tayfur, "Süleyman Soylu'nun görevde kalması için Bayrakla çıktım. Bu zamanda O'na ihtiyacımız var. Zamanı değil şu anda yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Özellikle terörle mücadelede Süleyman Soylu'ya ihtiyacımız var" diye konuştu.



Bu arada polis ekipleri yasağın kalkması ile sokağa çıkan vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarı anonsları yaptı. - MUĞLA