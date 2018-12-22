Son Dakika Haberleri: Marmarisliler Hafta Sonuna Güneşli Havayla Başladı

Marmarisliler Hafta Sonuna Güneşli Havayla Başladı

7 saat önce

Marmarisliler hafta sonuna güneşli havayla başladıMUĞLA - Yurdun birçok kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Marmarisler hafta sonuna güneşli havayla başladı.

Marmarisliler hafta sonuna güneşli havayla başladı

MUĞLA - Yurdun birçok kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Marmarisler hafta sonuna güneşli havayla başladı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu sokakta aldı.
Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli hava etkili oluyor. Sıcaklığın 13 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar sokağa akın etti. Bazı vatandaşları balık tutmayı tercih ederken bazı vatandaşlar da deniz kenarında kitap okumayı tercih etti. Çocuklu ailelerin tercihi ise Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında kent merkezinde kurulan oyun alanları oldu. Tercihini yürüyüşte ve bisiklet kullanmadan yana kullanan vatandaşların yanı sıra kafelerde zaman geçirmek isteyenler ise deniz kenarındaki işletmeleri doldurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:56 Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, Genel
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