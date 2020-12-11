Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin - Son Dakika

Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin

11.12.2020 08:56
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ana cadde ile sokaklara tek tek ve sürüler halinde inen yaban domuzları Marmarisliler ve tatilcileri tedirgin ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ana cadde ile sokaklara tek tek ve sürüler halinde inen yaban domuzları Marmarisliler ve tatilcileri tedirgin ediyor. Marmarisliler, kimsenin zarar görmemesi için yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.

Marmaris'in insan ve araç yoğunluğunun bulunduğu ana cadde ve sokaklara tek ya da yavruları ile sürü halinde inerek yiyecek arayan yaban domuzları her geçen gün artıyor. İlçe merkezindeki karayoluna çıkıp sürücülere zor anlar yaşatan, çocukların aileleri ile birlikte oyunlar oynadığı parklara, evlerin bahçeleri ile hobi bahçelerine verdikleri zarar gün geçtikçe artan yaban domuzları Marmarislileri tedirgin ediyor. Yetişkinleri bir buzağı kadar büyük olan, yanlarında yavrularıyla birlikte sayıları 15'i bulan yaban domuzları görenleri korkutuyor. Marmarisliler, daha önce de birçok kez şehir merkezine indikleri kameralara yansıyan yaban domuzlarına karşı önlem alınmasını istiyor.

'BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALIDIR'Marmaris'te yaşayan Ali Karaduman (40), "Bu durum için acil önlem alınmalıdır. Aç kaldıkları şehir merkezine giriyorlar. Yiyecek arıyorlar. Yiyecek ararken çok sinirli oluyorlar. Herkes gibi korkuyorum. Önceden ormanlara yakın alanlardan iniyordu şimdi ormanlık olmayan yerlerde de görüyoruz. İnsanlara zarar verebilir ve verdiklerini duydum" dedi. Mehmet Polat (51), "Sürekli görüyorum. Yavruları ile birlikte yaşam alanlarımızda ciddi zarar verebilirler. Önceden tek tük görüyorduk şimdi sürekli dolaşıyorlar. Lütfen acil bir tedbir alınsın" dedi.Arzu Sarıtaş (38), "Yaban domuzları gerçekten popülasyonları çok fazla arttı. Artık can güvenliğimiz yok. Bu hayvanları beslemeyin. Onların yaşam şartlarını bozuyorsunuz. Ormanda yaşayan bu hayvanları şehre sokuyorsunuz. Komşumun çocuğu domuzdan korkup kaçarken düştü ve kolu kırıldı. İnsanların can güvenliğini zorluyor. Lütfen artık bir çözüm bulun. Bizler artık tedirgin olmak istemiyoruz" dedi.Demirhan Gündüz (35), "Vatandaşın suçudur bu. Vatandaş domuzların yaşam alanlarına ev yapmış. Millete para hırsı bürümüş. Yaşam alanlarına ev yapıp çöp konteynerlerinin olduğu yere yiyecek atıyor ve otomatikman yaban domuzları yemeye geliyor. Kimse suçu başkasına atmasın" dedi.'YİYECEK VERMEYİN'

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Yaban domuzları şehre çok sık aralıklarla inmeye başladı. Araç çarptı, öldürüldü. Birçok hayvan sever iyilik niyetiyle besliyor. Yaban hayatlarına yapılan en büyük kötülük onları beslemektir. Ne yazık ki sürekli besleniyorlar ve evcilleşmeye başladılar. Önceki dönem belediye yönetimi ile görüşmüştük ve farklı alanlara yiyecekler konulacaktı, ormanlık alanlar ile insanların yaşam alanları arasına çitler konulacaktı. Tüm bunlar ne yazık ki lafta kaldı. Üniversiteden iki uzman ve Marmarisli yetkililerle ilçe merkezine sürülerin inmemesi için toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda kalıcı çözümler sunuldu. Tüm bunlar yapılmasına rağmen bir girişim olmadı her şey sözde kaldı. Maalesef her geçen gün popülasyonları artıyor ve çözüm bulunmazsa hayvanlar veya insanlar zarar görebilir" diye konuştu.


Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin
Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin

Marmaris, 112 Acil, oyunlar, Yaban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, vicdan azabına dayanamayıp intihar etti Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi         
08:03
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
02:09
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı         
00:29
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 09:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmarisliler şehre inen domuzlardan tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei