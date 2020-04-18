Marmarisliler sokağa çıkma yasağına uydu - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte hayalet şehre döndü.

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, koronavirüsle mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Ana cadde ve sokaklar, sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kamu personelleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte belirlenen iş kollarındaki çalışanlar haricinde Marmarisliler, evlerinde izole olarak yasağa uydu. İlçe merkezinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimi artırdı. Drone ile kentteki sakinlik havadan görüntülendi.

SAHİLLER KUŞLARA KALDI

Kentte normal zamanlarda dolup taşan sahil ve plajlar da sessizliğe büründü. Kuşlara kalan sahillerde, güvercinlerin kanat sesleri duyuldu. Sokak hayvanlarına kalan kent adeta hayalet şehri andırdı.