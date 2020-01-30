MARMEK kursları devam ediyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik açmış olduğu Meslek Edindirme Merkezi'nde (MARMEK) kurslar devam ediyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik mutlu ve üretken kadınlar vizyonu ile açmış olduğu MARMEK'te yeni dönemle birlikte kurslar tekrar verilmeye başlandı. Önceki binasında yeniden hizmet veren MARMEK, şuana kadar kuaförlük, dikiş kursu, ev tekstil ürünleri hazırlama, kilim çanta dokuma, örgü bebek, kumaş boyama, tasarım, takı tasarım, dikiş nakış, tekstil, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kursları ile kadınlara destek olmaya başladı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslara onlarca kadın kayıt yaptırdı. Kurslardaki eğitimlerine devam eden kadınların çocukları için açılan ücretsiz oyun odalarında, çocuklar, öğretmenleriyle kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında MARMEK'te kadınlara yönelik kursları yeniden açarak eğitimleri başlattıklarını söyledi. MARMEK'i kadınlar tarafından beğenilerek sürekli tercih edilen bir eğitim merkezi haline geldiğine dikkat çeken Vali Yaman, "Amacımız şehirde mutlu ve üretken kadınların yetişmesine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda, bilgi, beceri, sanat, spor ve meslek eğitim merkez programlarını etkili ve verimli bir şekilde uygulayarak kursiyerlerimizin beklentilerine, yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun mesleki kurslar açarak, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak uygun ortamları hazırlıyoruz" dedi.



Kurslara devam eden kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunduğunu vurgulayan Vali Yaman, "Ayrıca şehrimizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması ve geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır" diye konuştu. - MARDİN