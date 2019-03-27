Son Dakika Haberleri: Marmek Kursuna Katılan 20 Kadın İş Yerini Açtı

Marmek Kursuna Katılan 20 Kadın İş Yerini Açtı

1 saat önce

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin açtığı meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar kendi gelirlerine kavuştu.

Marmek Kursuna Katılan 20 Kadın İş Yerini Açtı, System.String[]
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin açtığı meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar kendi gelirlerine kavuştu.

Mardin Meslek Edindirme Kurslarında (MARMEK) kumaş boyama, dikiş, nakış, ev tekstili, takı, yöresel ev yemekleri ve girişimcilik eğitimi alan kadınlardan 20'si kendi iş yerini açma başarısı gösterdi.

Dört çocuk annesi Meral Turan, yaptığı açıklamada, kursun ardından ev yemekleri satışına başladığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl boyunca yöresel yemek ve tatlı konusunda eğitim aldığını ifade eden Turan, "Yöresel ev yemekleri satışı yapılan bir yer açmak, benim hayalimdi. Aldığım eğitimle de iş hayatına atıldım, hayalime kavuştum." dedi.

İş yeri açma konusunda en fazla desteği annesi ve eşinden aldığını vurgulayan Turan, "Kendi iş yerimi açtığımdan dolayı mutluyum. İnsanların kendi ayakları üzerinde durması çok iyi oluyor. Kızım üniversitede okuyor, onun eğitimine destek olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Eşi gelip yardımcı oluyor

İki çocuk annesi İlkay Adam da 3 yıldır iş yeri açma konusunda eşini ikna edemediğini, kurs sayesinde bunu başardığını söyledi.

MARMEK'te girişimcilik kursuna katılıp sertifika aldıktan sonra hibe desteği almak için KOSGEB'e başvurduğunu anlatan Adam, "Bu sayede açtım. Eşim şimdi iş çıkışında gelip bana yardımcı oluyor." dedi.

Kadınlara tavsiyelerde bulunan Adam, "Kadınlar hedefinden ve hayalinden vazgeçmesinler. Artık daha büyük hedeflerim var. İşi büyütüp yanımda işçi çalıştırmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Rahime Topçu, belediye sayesinde elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Çok mutluyum, yıllardır hayalini kurduğum iş yerimi açtım. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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