MARMEK'te tedbirlere uygun şekilde kurslar başladı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde yeni tip koroavirüs tedbirlerine uygun şekilde kurslar başlatıldı.

Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, kovid-19 tedbirleri kapsamında MARMEK binasında kursların tekrardan başladığını belirtti.

Şahin, "Dünyada ve ülkemizde görülen yeni tip koranavirüs salgı nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldığımız kurslarımız için bir süre önce başvuru sürecini başlatmıştık. Bu kapsamda yeteri sayıya eriştiğimiz bazı kurslarımızda eğitimlerimize başladık. Sınıflarımızda maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ediliyor." dedi.