Son Dakika › Spor › Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor
Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Çin temsilcisi, kariyerini Uzak Doğu'da sürdüren 32 yaşındaki Belçikalı futbolcuya ülkeye girişi sırasında yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fellaini, koronavirüs salgınının başladığı Çin'de testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig'de Everton ve Manchester United formalarını giyen Fellaini, 2019 yılında Shandong Luneng'e transfer olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Son Dakika Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi