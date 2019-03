CARMEDYA - Marron Five grubunun şarkıcısı Adam Levine 'nin sahip olduğu 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 'i satıyor.Marron Five grubundan olan Adam Levine, sahip olduğu klasikMercedes'i satılığa çıkardı. Lauderdale'de bu hafta sonu RM Sotheby's tarafındanaçık artırmaya çıkacak olan model görenleri kendine hayran bırakıyor. Araca son6 yıldır sahip olan Levine, modelin orijinal halini korumuş. Martı kanatMercedes-Benz 300 SL sadece 82.845 kilometre yol kat etmiş.Ne kadara satılacak?Açık arttırmaya çıkacak olan otomobil için henüz netleşenbir fiyat yok. Ancak tahminlere göre otomobilin fiyatı 1.4 milyon Dolar seviyesindenbaşlayacak. Devamında 2 milyon ile 3 milyon Dolar arasında bir fiyatasatılacağı düşünülüyor.The post Marron Five grubundan satılık Mercedes-Benz 300 SL appeared first on Carmedya.