Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü - Son Dakika Spor

Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü

6 saat önce

İsmail ER - Teknik direktör Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün de bir saate yakın kondisyon yükleme çalışması yaptırdı.

Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü, System.String[]

İsmail ER - Teknik direktör Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün de bir saate yakın kondisyon yükleme çalışması yaptırdı.


Kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında tempoya dayanamayan Adem Ljajic baş dönmesi yaşadı ve bir süre kenarda bekledi. Yalçın da Ljajic'in yanına gelerek oyuncusuyla yakından ilgilendi.


Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.


Çaykur Rizespor, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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