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Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü
6 saat önce
İsmail ER - Teknik direktör Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün de bir saate yakın kondisyon yükleme çalışması yaptırdı.
İsmail ER - Teknik direktör Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün de bir saate yakın kondisyon yükleme çalışması yaptırdı.
Kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında tempoya dayanamayan Adem Ljajic baş dönmesi yaşadı ve bir süre kenarda bekledi. Yalçın da Ljajic'in yanına gelerek oyuncusuyla yakından ilgilendi.
Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37
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