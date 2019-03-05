Mars'ın İlk Gerçek Görüntüleri

Geçmişte Mars'ta yaşam var mıydı?

Geçmişte Mars'ta yaşam var mıydı? Onlarca yıldır, büyük hükümetlerin ve şirketlerin yürüttüğü çalışmalar sayesinde uzaya gönderilen uydular, uzay araçları ile Kızıl Gezegen hakkında bilgilerimiz önemli ölçüde artmış bulunmaktadır. Mars'dan elde edeceğimiz bilgiler,kendi gezegenimizin geçmişi, şimdiki hali ve geleceği hakkında bizlere neler öğretebilir'Şimdi gelin marsa gönderilen uzay araçlarına ve gönderdikleri olağanüstü görüntülere birlikte bakalım.

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