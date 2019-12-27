Mars'a 2020'de gitmeye hazırlanan Çin taşıyıcı füzesini başarıyla fırlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mars'a 2020'de gitmeye hazırlanan Çin taşıyıcı füzesini başarıyla fırlattı - Son Dakika Dünya

Mars'a 2020'de gitmeye hazırlanan Çin taşıyıcı füzesini başarıyla fırlattı

6 saat önce

Çin, 2020 yılında Mars’a göndermeyi planladığı keşif aracı öncesi dünyanın itiş gücü en kuvvetli füzelerinden birini başarıyla fırlattı

Mars'a 2020'de gitmeye hazırlanan Çin taşıyıcı füzesini başarıyla fırlattı, System.String[]

Çin, 2020 yılında Mars'a göndermeyi planladığı keşif aracı öncesi dünyanın itiş gücü en kuvvetli füzelerinden birini başarıyla fırlattı.


Mars yolculuğunda önemli bir rol üstlenecek Long March 5 adlı füze deneme uydusu ile birlikte Wenchang fırlatma üssünden havalandı. Şinhua haber ajansı kalkıştan 2 bin saniye sonra füzenin taşıdığı uydunun belirlenen yörüngeye oturtulduğunu açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:57 
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