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Mars'a 2020'de gitmeye hazırlanan Çin taşıyıcı füzesini başarıyla fırlattı
6 saat önce
Çin, 2020 yılında Mars’a göndermeyi planladığı keşif aracı öncesi dünyanın itiş gücü en kuvvetli füzelerinden birini başarıyla fırlattı
Çin, 2020 yılında Mars'a göndermeyi planladığı keşif aracı öncesi dünyanın itiş gücü en kuvvetli füzelerinden birini başarıyla fırlattı.
Mars yolculuğunda önemli bir rol üstlenecek Long March 5 adlı füze deneme uydusu ile birlikte Wenchang fırlatma üssünden havalandı. Şinhua haber ajansı kalkıştan 2 bin saniye sonra füzenin taşıdığı uydunun belirlenen yörüngeye oturtulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:57
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