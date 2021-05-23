Mars'a benzerliği ile hayranlık uyandıran Salda Gölü'ne büyük ilgi - Son Dakika

Mars'a benzerliği ile hayranlık uyandıran Salda Gölü'ne büyük ilgi

Kısıtlamaların kaldırılması ile vatandaşlar göle akın etmeye başladı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiği belirtilen Salda Gölü'ne ziyaretçi akını başladı. Birçok ülkeden ve Türkiye'nin dört bir tarafından gölü görmeye gelen ziyaretçiler, beyaz kumların üzerinde güneşlenmenin ve gölün serin suyunun tadını çıkarıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen Salda Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü göle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi akın etmeye başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması göle olan ilgiyi daha da artırdı. Göle gelen vatandaşların Salda Gölünü Koruma Projesi kapsamında sadece halk plajı kısmında suya girmesine izin veriliyor. Halk plajına gelenlerin kimi kendisini gölün sularına bırakırken, kimisi de beyaz kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşların ise bol bol fotoğraf çektirdiği görüldü.

"Geldiğimiz için çok mutluyuz"

Gölü görmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Hayrullah Gökolap, "Gölün çok ünlü olduğunu duymuştuk. Bu kadar dünya mirası güzel olan ülkemizin nadide yerlerinden gerçekten biriymiş. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu güzelliği tüm halkların görmesini isteriz. Bizim coğrafyamız çok güzel, bütün dünyada bulunan insanları bir noktada buluşturuyoruz. Burası daha değişik geldi. Daha bir otantik. Herkesin gelmesini isteriz. Bizden sonraki nesillere de temiz bırakmamız lazım. Suyu ne sıcak ne soğuk. Ben Maldivler'e gitmedim ama anladığım kadarı ile oranın da suyu aynıdır. Çok temiz bulduk. Her şey çok güzel. 4 günlüğüne geldik" açıklamasını yaptı.

"Benim bir ricam var; kadınlar plajı yapılmasını istiyoruz"

Gölü görmek için Burdur'dan çocukları ile birlikte geldiğini belirten Münire Zambak, "Salda Gölü'nü değerlendirmek için geldik. Çok beğeniyoruz. Yeniden düzenlenmiş. Bugün daha da beğendim. Benim bir ricam var; kadınlar plajı yapılmasını istiyoruz. Beni daha da mutlu edecek. Burası çok kıymetli bir yer. Herkes gelebilir. Misafirlerimizi de getiriyoruz, onlar da çok beğeniyor. Gölü korumamız lazım. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.

Gölü görmek için Ankara'dan gelen bir başka ziyaretçi ise, "İlk defa geldim. Çok güzel. Çok beğendik. Oğlumu askere getirmiştim. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Bu güzelliği korumamız lazım. Herkese görmesini tavsiye ederim. Ankara'dan sonra çok güzel geldi" diye konuştu.