Son Dakika Haberleri: Mars'a gidecek astronotlar zihinsel rahatsızlıklar yaşayabilir
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Mars'a gidecek astronotlar zihinsel rahatsızlıklar yaşayabilir

23 dakika önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) gelecek yıllarda Mars'a göndermeyi planladığı astronotların, Kızıl Gezegen'e yolculuklarında hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabileceği bildirildi.

Mars'a gidecek astronotlar zihinsel rahatsızlıklar yaşayabilir, System.String[]
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) gelecek yıllarda Mars'a göndermeyi planladığı astronotların, Kızıl Gezegen'e yolculuklarında hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabileceği bildirildi.
İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, ABD'nin Kaliforniya Üniversitesinden araştırmacılar, Mars'a yolculuk sırasında derin uzayda maruz kalınan düşük seviyeli fakat düzenli radyasyonun etkilerinin ne olacağını deney fareleri üzerinde inceledi.
Yaklaşık 6 ay radyasyona maruz bırakılan deney farelerinin beyin ve davranışlarını analiz eden bilim insanları, radyasyonun beyinde hafızayı ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerinde hasara neden olduğunu tespit etti.
Çalışma, düzenli maruz kalınan radyasyonun, beyinde duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında en önemli role sahip amigdala bölgesinde de bozulmalara neden olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, yaptıkları çalışmanın bulgularının uzayda uzun mesafeler katedecek astronotların karşılaşması muhtemel zihinsel rahatsızlıklara ışık tuttuğunu vurguladı.
NASA'da görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Mars'a gönderilmesi planlanan aracın 2021 sonrasında yolculuğuna başlayacağını ve yolculuğun en az 6 ay süreceğini açıklamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:09 Kaynak: AA
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