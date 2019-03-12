Mars'a Gidecek İlk Kişi Bir Kadın Olabilir"
45 dakika önce
NEW ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a ayak basacak ilk kişinin bir kadın olabileceğini açıkladı.
NEW ABD
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA
), Mars'a ayak basacak ilk kişinin bir kadın olabileceğini açıkladı.
NASA Başkanı Jim Bridenstine, katıldığı bir radyo programında, "Mars'a ayak basacak ilk kişi bir kadın olabilir." ifadesini kullandı.
Mars'a gidecek kişinin henüz netleşmediğini belirten Bridenstine, NASA'nın gelecek dönemdeki programında kadınların ön planda olduğunu aktardı.
Kadınlar Ay'a da gidecek
Bridenstine, bir twitter kullanıcısının "NASA'nın bir sonraki Ay yolculuğunda da kadınlara da yer verilecek mi?" sorusuna, "Kesinlikle" yanıtını verdi.
NASA bu ay sonunda ilk kez bir kadına uzay yürüyüşü yaptırmaya hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:45 Kaynak: AA
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