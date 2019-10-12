Son Dakika Haberleri: Mars'a gönderilecek uzay aracının fotoğrafı yayınlandı
Son Dakika Güncel Mars'a gönderilecek uzay aracının fotoğrafı yayınlandı

Mars'a gönderilecek uzay aracının fotoğrafı yayınlandı

57 dakika önce

Çin'in Mars'a göndermeyi planladığı keşif aracının ilk fotoğrafı yayımlandı. Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC), dün Weibo hesabından "Mars 1" ismi verilen keşif aracının ilk fotoğrafını paylaştı.

Mars'a gönderilecek uzay aracının fotoğrafı yayınlandı, System.String[]

Çin Uzay Teknolojileri Akademisi'nin uzay bilimleri ve derin uzay keşfi çalışmalarından sorumlu Ye Jianpei, "Görev pürüzsüz şekilde yürütülüyor. Sürpriz olmazsa, Mars keşif aracı 2020'de fırlatılacak ve 2021'den önce Mars yüzeyine iniş yapacak" dedi. Çinli bilim adamı, Mars'ı keşif çalışmalarında gezegenin atmosferi, yer şekilleri ve manyetik niteliklerinin inceleneceğini kaydetti.

Ye Peijian, Mars keşif misyonunda Mars çevresinde tur, gezegene iniş ve keşif aracının taşıdığı Mars arabasının devriye gezisi gibi üç bilimsel hedefin gerçekleştireceğini kaydetti. Başarılı olunması halinde Çin, dünyada Mars çalışmalarında üç hedefi de gerçekleştiren ilk ülke olacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:17 Kaynak: Bültenler
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