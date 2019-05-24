Son Dakika Haberleri: Mars'a isim gönderme kampanyasına Şanlıurfa'dan katılım

Mars'a isim gönderme kampanyasına Şanlıurfa'dan katılım

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Kemberli İmam Hatip Ortaokulu, NASA'nın 'ismini Mars'a gönder' kampanyasına katıldı.

Mars'a isim gönderme kampanyasına Şanlıurfa'dan katılım, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Kemberli İmam Hatip Ortaokulu, NASA'nın 'ismini Mars'a gönder' kampanyasına katıldı.
NASA, Mars'a gönderilecek uzay aracına ismini yazdırmak isteyenler için tüm dünyada kampanya başlattı.
Kemberli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleriyle NASA'nın internet sitesinden kampanyaya isim, soyadı, ülke ve posta kodu bilgilerini girerek katıldı.
Mars'a gönderilmesi planlanan uzay aracının Temmuz 2020'de fırlatılması ve Şubat 2021'de Mars'a ulaşması planlanıyor. Uzay aracı, geçmiş mikrobik yaşama dair izler, Mars'ın iklim ve jeolojisiyle ilgili örnekler toplayarak dünyaya dönecek.
Okulun Bilişim Teknolojileri ve Yazılımı Öğretmeni Bekir Kılıç, yaptığı açıklamada, öğretmenler ve öğrenciler olarak kampanyaya isimlerini yazdırmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Öğrencilerin heyecan ve meraklarının durumu keyifli hale getirdiğini ifade eden Kılıç, "Bu sayede hayal dünyalarının genişlemesine katkıda bulunarak ufuklarının sınırının olmadığını göstermeye çalıştık. Ayrıca kampanyadan dolayı okul adına NASA'ya bir teşekkür mektubu da gönderdik. Bu vesileyle bilim insanı Nikolas Kopernik'i de öğrencilerimize anlattık ve ölüm yıl dönümünde anmış olduk." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:25 Kaynak: AA
NASA, Şanlıurfa, Güncel
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