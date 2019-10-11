Mars'a uçmak isteyen SpaceX ilk insanlı denemesine hazırlanıyor
39 dakika önce
Amerikalı milyarder Elon Musk tarafından kurulan ve Mars'a ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmeyi hedefleyen SpaceX, ilk insanlı uçuş denemesini 2020 başında yapmayı hedefliyor
Amerikalı milyarder Elon Musk tarafından kurulan ve Mars'a ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmeyi hedefleyen SpaceX, ilk insanlı uçuş denemesini 2020 başında yapmayı hedefliyor.
Nisan ayında fırlatma sırasında yaşanan kaza nedeniyle geciken çalışmalarda bir sonraki adımın tarihi belli oldu. Crew Dragon isimli projeye destek veren Amerikan uzay ajansı NASA'nın başkanı Jim Bridenstine, her şeyin yolunda gitmesi durumunda insanlı uçuş denemesinin 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36
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