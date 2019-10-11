Son Dakika Haberleri: Mars'a uçmak isteyen SpaceX ilk insanlı denemesine hazırlanıyor
Son Dakika Dünya Mars'a uçmak isteyen SpaceX ilk insanlı denemesine hazırlanıyor

Mars'a uçmak isteyen SpaceX ilk insanlı denemesine hazırlanıyor

39 dakika önce

Amerikalı milyarder Elon Musk tarafından kurulan ve Mars'a ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmeyi hedefleyen SpaceX, ilk insanlı uçuş denemesini 2020 başında yapmayı hedefliyor

Mars'a uçmak isteyen SpaceX ilk insanlı denemesine hazırlanıyor, System.String[]

Amerikalı milyarder Elon Musk tarafından kurulan ve Mars'a ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmeyi hedefleyen SpaceX, ilk insanlı uçuş denemesini 2020 başında yapmayı hedefliyor.


Nisan ayında fırlatma sırasında yaşanan kaza nedeniyle geciken çalışmalarda bir sonraki adımın tarihi belli oldu. Crew Dragon isimli projeye destek veren Amerikan uzay ajansı NASA'nın başkanı Jim Bridenstine, her şeyin yolunda gitmesi durumunda insanlı uçuş denemesinin 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacağını belirtti.

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Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36 
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