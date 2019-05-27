Mars Bileti" İçin En Yoğun İlgi Türkiye'den

NASA'nın 'İsmimi Mars'a gönder' projesine en yoğun ilgi Türkiye'den geldi. Mars 2020 uzay aracıyla Kızıl Gezegen'e gönderilecek olan çipe konması için adını yazdırıp Mars'a sembolik biniş kartını alanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti.