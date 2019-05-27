Mars Bileti" İçin En Yoğun İlgi Türkiye'den
10 dakika önce
NASA'nın 'İsmimi Mars'a gönder' projesine en yoğun ilgi Türkiye'den geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:01
NASA'nın 'İsmimi Mars'a gönder' projesine en yoğun ilgi Türkiye'den geldi. Mars 2020 uzay aracıyla Kızıl Gezegen'e gönderilecek olan çipe konması için adını yazdırıp Mars'a sembolik biniş kartını alanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti.
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