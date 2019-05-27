Son Dakika Haberleri: Mars Bileti" İçin En Yoğun İlgi Türkiye'den

Mars Bileti" İçin En Yoğun İlgi Türkiye'den

10 dakika önce

NASA'nın 'İsmimi Mars'a gönder' projesine en yoğun ilgi Türkiye'den geldi.

NASA'nın 'İsmimi Mars'a gönder' projesine en yoğun ilgi Türkiye'den geldi. Mars 2020 uzay aracıyla Kızıl Gezegen'e gönderilecek olan çipe konması için adını yazdırıp Mars'a sembolik biniş kartını alanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti.
Mars Bileti İçin En Yoğun İlgi Türkiye'den
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:01 
NASA, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Bilic, Süper Lige Dönüyor Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı! Kemal Kılıçdaroğlu: Kürtçe İçin Yasal Düzenleme Yapılmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 09:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mars Bileti" İçin En Yoğun İlgi Türkiye'den
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]