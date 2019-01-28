Son Dakika Haberleri: Marş Dinamolarına Uyuşturucu Saklayan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı

Marş Dinamolarına Uyuşturucu Saklayan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı

6 dakika önce

Hatay'da ve Konya'da marş dinamolarına yerleştirilerek kargolanan 110 kilo 565 gram uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marş Dinamolarına Uyuşturucu Saklayan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı, System.String[]
Hatay'da ve Konya'da marş dinamolarına yerleştirilerek kargolanan 110 kilo 565 gram uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Arap ülkelerine gönderilmek üzere marş dinamoları içerisine yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi. Hatay'daki operasyon kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda Konya'da düzenlenen operasyonda da 7 kilo 375 gram captagon hap daha ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan M.K., M.K., O.K., M.K., Y.A., N.T., H.A. ve G.H.G., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerden Türk vatandaşı M.K. ve Suriye uyruklu H.A. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:57 Kaynak: İHA

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