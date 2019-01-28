Son Dakika Haberleri: Marş Dinamolarından Uyuşturucu Çıktı

Marş Dinamolarından Uyuşturucu Çıktı

51 dakika önce

Hatay'da düzenlenen operasyonda marş dinamolarına yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi.

Marş Dinamolarından Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Hatay'da düzenlenen operasyonda marş dinamolarına yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Arap ülkelerine gönderilmek üzere marş dinamoları içerisine yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi.

Hatay'daki operasyon kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda Konya'da düzenlenen operasyonda da 7 kilo 375 gram captagon hap daha ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan M.K., M.K., O.K., M.K., Y.A., N.T., H.A. ve G.H.G. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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