Son Dakika Haberleri: Marş Dinamolarından Uyuşturucu Çıktı

Marş Dinamolarından Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

Marş dinamolarından uyuşturucu çıktı Arap ülkelerine gönderilmek üzere marş dinamolarına yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi Hatay ve Konya'da yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındıHATAY - Hatay'da düzenlenen operasyonda marş dinamolarına...

Marş dinamolarından uyuşturucu çıktı
Arap ülkelerine gönderilmek üzere marş dinamolarına yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi
Hatay ve Konya'da yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı

HATAY - Hatay'da düzenlenen operasyonda marş dinamolarına yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Arap ülkelerine gönderilmek üzere marş dinamoları içerisine yerleştirilerek kargolanan 103 kilo 190 gram captagon hap ele geçirildi.
Hatay'daki operasyon kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda Konya'da düzenlenen operasyonda da 7 kilo 375 gram captagon hap daha ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan M.K., M.K., O.K., M.K., Y.A., N.T., H.A. ve G.H.G. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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