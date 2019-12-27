Marş dinamosu hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Marş dinamosu hırsızları yakalandı - Son Dakika

Marş dinamosu hırsızları yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki halinde ki ticari aracın marş dinamosunu çalan 2 şüpheli yakalandı.

Marş dinamosu hırsızları yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki halinde ki ticari aracın marş dinamosunu çalan 2 şüpheli yakalandı.


Olay, 21 Aralık sabah saatlerinde Aydınevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde park halinde bulunan M.O'ya ait 07 LJ 586 plakalı ticari aracın motorunun alt kısmında bulunan marş dinamosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülmek suretiyle çalındı.


Olayın meydana geldiği yerin yakınlarında bulunan güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı parmak izi çalışmalarının ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin B. B ve M. G. olduğu tespit edildi. B. B. ve M. G kaldıkları yerde yakalandı, çaldıkları marş dinamosunu da güvenlik güçlerine teslim etti.


Marş dinamosu, sahibi M.O. ya teslim edilirken, şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Aralık, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
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