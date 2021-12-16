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Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı

16.12.2021 08:09
Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı

İnsanlık, uzay çalışmalarında inanılmaz yol almaya devam ediyor.

İnsanlık, uzay çalışmalarında inanılmaz yol almaya devam ediyor.

Düne kadar "Ancak filmlerde olur" dediklerimizi bir bir gerçekleştirmeye başlıyoruz.

Güneş Sistemi'nde kolonileşme konuşulmaya başlandı.

Kızıl Gezegen Mars'a ilk gezgin robotu (Pathfinder) indirdiğimizin üzerinden tam 20 yıl geçti.

Mars'a ondan sonra 5 tane gezgin robot (Sojourner (Misafir), Spirit (Ruh) ve Opportunity (Fırsat), Curiosity (Merak) ve Perseverance (Azim)) misyonu gerçekleştirdik.

Şimdi sıra Mars'la Dünya arasında "ulaşım hattı" kurulmasına geldi.

Bu hattın ilk adımı ise "numune taşıma" olacak.

5 TÜP DOLDU

Azim gezgin robotu bir süredir Mars'ta kaya örnekleri topluyordu. Mars'ta yaşam izi arayan Azim, Eylül ayında üzerindeki 43 numune tüpünden 4'ünü kaya çekirdekleriyle, birini de Mars atmosferiyle doldurdu. Doldurdu da… Bu numuneler Dünya'ya nasıl getirilecek?

İşte bunun için yaklaşık 10 yıla ve 4 milyar dolara ihtiyaç olacak.

Ama merak etmeyin, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) çalışmalara başladı bile. Görevin ismi "Mars Sample Return" (Mars'tan Numune Geri Getirme).

NASA'nın Amerika'daki 5 noktasında, ESA'nın da merkezindeki bilim insanları görev paylaşımı yaparak, testlere başladı.

Bir laboratuvar sadece "Mars Örnek Taşıyıcı"nın Mars'a inişi üzerine çalışıyor.

Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı
İniş anında bacaklar merkezdeki ana kasanın zarar görmemesini sağlayacak.

Ohio'daki Glenn Araştırma Merkezi'ndeki mühendisler tekerleklerini tasarladıkları gezicinin iniş üzerine kafa patlatıyor.

Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı
Robotik kol numuneyi kavrayacak...

ESA ise numuneleri alıp özel kapsüle yerleştirecek robotik kolu tasarlıyor.

Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı
Ardından özel kapsüle tek tek yerleştirecek.

Özel kapsül bir rokete yerleştirilecek ve o roket Mars'tan numunelerle havalanacak. Bu da Güney Kaliforniya'daki NASA laboratuvarında tasarlanıyor.

Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı
Roket Mars'tan böyle havalanacak.

Havalanan roket, Mars atmosferine çıktıktan sonra numunelerin olduğu özel kapsülü bırakacak.

Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı
Yörüngedeki ESA cihazı, süzülen kapsülü yakalayacak.

İşte o kapsülü, ESA'nın yörüngedeki uzay aracı yakalayacak.

Bitti mi? Hayır.

Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki NASA uzmanları bu noktadan sonra görevi devralacak ve ESA aracının Dünya yörüngesine yaklaştığında bırakacağı özel kapsülün Dünya'ya "sağsalim düşmesini" sağlayacak.

Ayrı bir NASA ekibi de özel kapsülün düşeceği yerle ilgili teoriler geliştiriyor.

Muhteşem bir takım oyunu… Mars-Dünya hattında yapılacak numune transferi için çalışmalar başladı.

İlk varılan nokta şu: Mars Yükseliş Aracı'nı taşımak ve fırlatmak için yaklaşık 2,400 kilogram ağırlığında sağlam bir platform olması gerekiyor. Bu, şu an Mars'ta olan Azim adlı gezgin robotun ağırlığının iki katı demek…

Gerisi de gelir… İnsanoğlunun uzayda imkansızı normalleştirmesine az kaldı…

Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı

Roket, NASA, Uzay, Mars, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Mars-Dünya Arası 'Numune Taşıma' Çalışmaları Başladı - Son Dakika


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