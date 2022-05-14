Mars Generation'ın kurucularından Harrison, TRT World'ün NEXT etkinliğinde konuştu - Son Dakika

Kar amacı gütmeyen örgüt Mars Generation'ın kurucularından Abigail Harrison, insanlığın Ay'a dönüşünün uzay programları için en önemli öncelik olduğunu ve bu yolculuğun uzay araştırma becerilerini geliştirmek ve başka yerlerde nasıl hayatta kalınacağını öğrenmek için bir fırsat sunacağını belirtti.

TRT World Forum tarafından İstanbul'da düzenlenen ve küresel toplumun karşı karşıya olduğu önemli sorunları ele almayı amaçlayan NEXT isimli etkinlikte konuşan Harrison, Mars'a inen ilk astronot olmak istediğini söyledi.

"Bugün hayal bile edemeyeceğimiz teknolojiler geliştirmemiz gerekecek." diye konuşan Harrison, bu teknolojilerin günümüzün gençleri tarafından geliştirileceğini aktardı.

İnsanlığın sonsuz, bitmeyen keşfetme dürtüsü ile tanımlandığına inandığını kaydeden Harrison, "Bizi insan yapan merakımız, çevremizi tanıma, soru sorma ve bu soruların yanıtlarını durmaksızın arama arzumuzdur." dedi.

18 yaşında Mars Generation'ı kuran Harrison, Venüs'ün atmosferini keşfetmek gibi uzay araştırmalarının devam edeceğini de kaydetti.

Harrison, uzay araştırmalarının, Dünya'daki yaşamı iyileştirmek ve sorunları çözmek için kullanılabileceğine işaret etti.

Harrison ayrıca, insanlığın Ay'a dönüşünün uzay programları için en önemli öncelik olduğunu ve bu yolculuğun uzay araştırma becerilerini geliştirmek ve başka yerlerde nasıl hayatta kalınacağını öğrenmek için bir fırsat olacağını kaydetti.