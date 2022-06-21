Mars görevinde Çin ve NASA savaşı! - Son Dakika
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Mars görevinde Çin ve NASA savaşı!

21.06.2022 15:42
Mars görevinde Çin ve NASA savaşı!

Çin, bir süre daha Mars'ta görevlerine devam edecek olan NASA'dan önce Mars'tan kaya örnekleri getirme niyetinde.

NASA uzun zamandır Mars yüzeyindeki çalışmalarına devam ediyor. Mars yüzeyinde hem kara hem de hava araçları ile araştırmalar yapan uzay ajansı Dünya'ya getirmek üzere çeşitli kaya parçaları da topluyor. Çin ise bir süre daha Mars'ta bulunacak NASA'dan önce Mars'tan kaya örnekleri getirme niyetinde.

Çin, Mars'tan kaya örnekleri toplayacak

Çin, 2031 yılında Mars'tan ilk kaya örneklerini getirmek üzerinde çalışıyor. Mars bu plan doğrultusunda 2028 yılında kızıl gezegene bir uzay aracı göndermek istiyor. Mars yüzeyinde örnekler topladıktan sonra ise uzay aracının 2031 yılının Temmuz ayında tekrar Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

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Çin'in bu kadar kısa bir süre içerisinde görevi tamamlayıp tamamlayamayacağı ise merak konusu. Ancak Çin, NASA tarafından yapılan detaylı Mars araştırmalarının aksine bu görevde tek bir şeye odaklanacak. Sadece örnek toplamaya odaklanılacak olan görevin bu yüzden NASA'ya oranla çok daha kısa sürebileceği belirtiliyor.

Mars görevinde Çin ve NASA savaşı!

Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) geçen yıl Mars'a ulaşma ve yüzeye bir gezici yerleştirme teknolojisine sahip olduğunu ortaya koydu. Toplanan numunelerin Dünya'ya taşınması görevi oldukça karmaşık adımlara sahip. Bu görevi tamamlamak için uzay ajanslarının araçlar üzerinde birçok test yapması gerekiyor.

Uzun süren testlerin ve çalışmaların ödülü ise Mars'tan gelecek kaya örnekleri ile olacak. Mars'tan gelecek olan parçalar gezegende herhangi bir yaşam kalıntısı olup olmadığı hakkında bilim insanlarına önemli veriler sunabilir.

Mars görevinde Çin ve NASA savaşı!

Çin, şu anda gittikçe büyüyen uzay programına büyük miktarlarda para aktarıyor. Mars ve Ay görevlerine önemli paralar ayıran Çin aynı zamanda kendi uzay istasyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Ülke başkanı Xi Jinping, yeni uzay istasyonunun insanlara uzay hakkında yeni ufuklar açacağını belirtiyor.

Uzun zamandır uzay programı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Çin, yakın zamanda Mars konusunda da önemli adımlar atacaktır. Peki siz Çin ve NASA hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mars görevinde Çin ve NASA savaşı! - Son Dakika

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