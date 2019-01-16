Son Dakika Haberleri: Mars Grup ile Anlaşamayan Recep İvedik 6, Uıp ile Vizyona Giriyor

Mars Grup ile Anlaşamayan Recep İvedik 6, Uıp ile Vizyona Giriyor

39 dakika önce

CGV Mars ile olan anlaşmazlıklar sürerken; Şahan Gökbakar ve Çamaşırhane Film, UIP ile anlaşarak filmin dağıtımcısını değiştirdi.

Mars Grup ile Anlaşamayan Recep İvedik 6, Uıp ile Vizyona Giriyor, System.String[]
Mars Group ve yapım şirketleri arasındaki tartışma sonrasında, Organize İşler: Sazan Sarmalı, Karakomik Filmler ve Recep İvedik 6'nın akıbeti merakla beklenir olmuştu. Konuyla ilgili yeni dönemde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merakla beklenirken, ilk somut gelişme Çamaşırhane Film ve Şahan Gökbakar cephesinden geldi.

Şahan Gökbakar, resmi Instagram hesabı aracılığıyla filmin afişini paylaşarak 'Yakında Sinemalarda!' etiketini kullanmıştı. Bugün ise Çamaşırhane'nin, bir Paramount Pictures ve Universal Pictures iştiraki olan UIP Dağıtım ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

UIP Türkiye, resmi web sitesi aracılığı ile Recep İvedik 6'nın 8 Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında olduğunu onayladı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:14 

Şahan Gökbakar, Recep İvedik, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesettüre Giren Ünlü Türkücü Güler Işık: Kadın Sesi Günah Diye Şarkı Söylemeyi Bıraktım Üç Çocuk Oyun İçin Girdikleri Derin Dondurucuda Havasızlıktan Öldü

Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:53:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mars Grup ile Anlaşamayan Recep İvedik 6, Uıp ile Vizyona Giriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]