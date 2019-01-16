Mars Grup ile Anlaşamayan Recep İvedik 6, Uıp ile Vizyona Giriyor
39 dakika önce
CGV Mars ile olan anlaşmazlıklar sürerken; Şahan Gökbakar ve Çamaşırhane Film, UIP ile anlaşarak filmin dağıtımcısını değiştirdi.
Mars Group ve yapım şirketleri arasındaki tartışma sonrasında, Organize İşler: Sazan Sarmalı, Karakomik Filmler ve Recep İvedik
6'nın akıbeti merakla beklenir olmuştu. Konuyla ilgili yeni dönemde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merakla beklenirken, ilk somut gelişme Çamaşırhane Film ve Şahan Gökbakar
cephesinden geldi.
Şahan Gökbakar, resmi Instagram
hesabı aracılığıyla filmin afişini paylaşarak 'Yakında Sinemalarda!' etiketini kullanmıştı. Bugün ise Çamaşırhane'nin, bir Paramount Pictures ve Universal
Pictures iştiraki olan UIP Dağıtım ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.
UIP Türkiye
, resmi web sitesi aracılığı ile Recep İvedik 6'nın 8 Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında olduğunu onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:14
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