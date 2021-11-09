Mars Logistics online staj programı tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından Mars Logistics, pan-demi nedeniyle bu sene staj programını online olarak gerçekleştirdi. Öğrenciler 40 gün süren yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayarak staj belgelerini almaya hak kazandı.

Kurulduğu günden bu yana eğitime büyük önem veren Mars Logistics, staj pro-gramını online platformlara taşıyarak öğrencilere online staj imkanı sundu. Öğrencil-erin yoğun ilgisini kazanan online staj programına yapılan başvurular arasından 20 kişi seçildi. 40 gün süren programda öğrencilere Lojistikte Satış ve İş Geliştirme, Müşteri Deneyimi, Entegre Yönetim Sistemleri, Yurtiçi Operasyonları, Gümrük Sü-reçleri, Dispozisyon, Filo Planlama gibi toplam 32 başlıkta eğitim verildi.

YOĞUN EĞİTİM BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Mars Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Nihal Kansu, geçtiğimiz günlerde tamamlanan online staj programını,"Pandemi ile birlikte geçtiğimiz sene genç arka-daşlarımızla buluşabilmemiz mümkün olmamıştı. Bu sene şirketimizde bir ilk gerçekleştirdik ve online staj programımızı hayata geçirdik. Başvuruları alarak uygun genç arkadaşlarımızı programımıza dahil ettik. Online staj programımızda 20 öğrenci yer aldı ve yoğun geçen 40 günlük süreçte lojistiğe dair birçok konuda eğitim alan öğrenciler, program sonunda stajlarını başarı ile tamamladılar" sözleriyle anlattı.

PROGRAMDAN BİR ÖĞRENCİ MARS AİLESİNE DAHİL OLDU

Stajyer öğrencilerden birinin Mars'ta çalışmaya başladığını belirten Kansu, "Genç arkadaşlarımızın heyecanını, sektörümüze olan ilgisini ve bu alanda çalışma istekle-rini önemsiyoruz. Şimdiye kadar şirketimizde staj yapmış kendisini kanıtlamış arka-daşlarımızdan bazıları iş hayatlarına Mars'ta başladılar. Bu neredeyse her yıl karşılaştığımız bir durum. Bu sene de staj eğitimlerinde başarılı olan bir arkadaşımız Demiryolu Operasyonları bölümümüzde işe başladı" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİME BÜYÜK ÖNEM VERİYOR, BU ALANDA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Kansu, "Kurulduğumuz 1989 yılından beri eğitime büyük önem veriyor, bu alanda çalışmalar yapıyor, öğrencilere destek oluyoruz. Kurumsal yapımızın önemli bir par-çası olan sosyal sorumluluk projelerimiz ile de aydınlık bir ülke için eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda projeler üretiyor ve destek veriyoruz. 18 yıldır LODER iş

birliği ile gerçekleştirdiğimiz Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması ve Mars Logis-tics gönüllüleri ile birlikte 2017 yılından beri gerçekleştirdiğimiz Akıllı Tır Akıllı Çocuklar projelerimizden birkaçı. Bu projeler dışında da öğrenci arkadaşlarımızla düzenledikleri etkinliklerde sık sık bir araya geliyoruz" diye konuştu.