Son Dakika Haberleri: Mars modası hazır
Son Dakika Güncel Mars modası hazır

Mars modası hazır

1 saat önce

1969 yılında ilk insanın Ay'a ayak basmasının ardından tüm insanlığı en çok heyecanlandıracak olay büyük ihtimalle Mars'a ilk insanın ayak basması olacak.

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1969 yılında ilk insanın Ay'a ayak basmasının ardından tüm insanlığı en çok heyecanlandıracak olay büyük ihtimalle Mars'a ilk insanın ayak basması olacak. Bu konuda pek çok uzay ajansı ve özel firma planlar yapıyor. Ancak çalışma yürütenler sadece bilim insanları değil. Tasarımcılar da şimdiden Mars modası hazırlıklarına başladı.

Mars modası hazır

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46 
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