Mars Robotu Çankırı Tuz Mağarası'na İndi

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, "Bir Tatil Eğlencesi" programının etkinliklerini Tuz Mağarası'na taşıdı.

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, "Bir Tatil Eğlencesi" programının etkinliklerini Tuz Mağarası'na taşıdı. Çocukları farklı ve ilgi çekici etkinlikler ile buluşturan Akademi, Çankırı Tuz Mağarası'nda Mars keşif robotu Curiosity ile keşif etkinliği gerçekleştirdi.



Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz'un çocuklara karne tatili hediyesi "Bir Tatil Eğlencesi" 180 çocuğun katılımı ile Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'nde devam ediyor. "Soğuk Kış Günlerine Sıcacık Bir Eğlence" sloganı ile düzenlenen etkinliğe katılan 7-14 yaş grubu çocuklar, farklı bir etkinliği daha yaşama fırsatı buldu. Bilim atölyesinde çocuklarla buluşan Mars keşif robotu Curiosity, bu kez Tuz Mağarası'na indi. Canlandırma eşliğinde yapılan keşif etkinliği hakkında bilgi veren yetkililer, "Mars'ta bulunan tuzlu su örnekleri nedeniyle bilim insanları çalışmalarını tuz mağaralarına yönlendirdiler. Mars'takine benzer bir ortam olan Dünya'daki tuz mağaraları çeşitli inceleme ve araştırmalar için kullanılıyor. 24 Haziran 2014'te NASA tarafından kızıl gezegen Mars'a insanlığın ilk adımını atmak için gönderilen Curiosity adlı robotun yaptığı araştırmalar sonucu yeni bir keşif çağı başladı. 10 yıllık bir çalışma sonucu oluşturulan robotun içerisinde, Mars'ta jeolojik araştırmalar yapmak için özel olarak hazırlanmış donamlı bir laboratuvar mevcut. Curiosity'nin ilk bulguları arasında yer alan tuzlu su olması, sıvı halde bulunması güç olan suyun tuz sayesinde donmadan kalabilmesi, Mars'ta canlı organizmalar olup olmaması orada kurulacak yaşam için bilim insanlarının dikkate aldıkları önemli etkenlerden. Çocuklarımız, robotumuz ile birlikte bilim dünyasına meraklı bir adım atmış olacak" dedi.



Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, uzay ile ilgili milli çalışmalarımızı yürütmek üzere 'Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğu ve uzay ile ilgili çalışmaların hız kazandığı bu dönemde Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi olarak çocuklarda uzaya karşı keşif ve araştırma merakını artırmak için Çankırı'nın beyaz elması kaya tuzunun bulunduğu Tuz Mağarası'nda bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti. Boz, "Curiosity adlı Mars robotunun modelini mağaranın içerisinde tuzlu ortamda hareket ettirerek ilgi çekici bir öğrenme ortamı oluşturduk" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sihirli Annem Dizisi Sosyal Medyayı Salladı!

Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız

Çocuk İstismarında Acı Tablo!

Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti