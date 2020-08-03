Mars Sportif üyeleri Business'ın çözümüyle spora temassız başlıyor - Son Dakika

Mars Sportif üyeleri Business'ın çözümüyle spora temassız başlıyor

MAC ve MACFit markalarıyla spor operasyonlarını sürdüren spor kulübü zinciri Mars Sportif, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üyelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için Vodafone Business'ın dijital çözümlerini seçti.

Mars Sportif üyeleri Business'ın çözümüyle spora temassız başlıyor, System.String[]

MAC ve MACFit markalarıyla spor operasyonlarını sürdüren spor kulübü zinciri Mars Sportif, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üyelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için Vodafone Business'ın dijital çözümlerini seçti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, dijital çözümleriyle normalleşme sürecinde de işletmelerin yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye, pandemiyle başarılı mücadelesinin ardından normalleşme sürecine girerken, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, sunduğu dijital çözümlerle işletmelerin normalleşme sürecine adaptasyonunu kolaylaştırıyor.

Vodafone Business, Mars Sportif'e QR okuyucu tabanlı temassız geçiş çözümünü sundu. Türkiye fitness sektöründe bir ilke imza atan Mars Sportif, bu çözümle üyelerinin turnikelerden MACFit ve MAC mobil uygulamaları içinde yer alan QR kodunu okutarak temassız geçiş yapmalarını sağlıyor ve hem üyelerinin hem çalışanlarının koronavirüsten etkilenme risklerini minimize ediyor.

Temassız geçiş çözümü sayesinde üyelerden giriş-çıkışlarda parmak izi, avuç izi veya retina gibi herhangi bir biyometrik veri alınmıyor. Üyelerin yanlarında giriş amaçlı herhangi bir kart, bileklik taşımadan, temassız ve hijyenik bir şekilde kulüplere giriş yapmaları sağlanıyor.

Mars Sportif, böylece müşterilerine hem daha iyi bir kulüp deneyimi sunarak memnuniyeti artırıyor hem de güvenle spor yapmalarına yardımcı oluyor.

"Sağlık ve güvenlik çözümlerine talep artarak devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, operasyonel verimlilik, uzaktan yönetim ve verimli çalışma çözümleriyle işletmelerin dijitalleşme süreçlerine destek verdiklerini belirtti.

Vodafone Business olarak, salgın sürecinde sundukları dijital çözümlerle işletmelerin yanında olduklarını aktaran Kulaksız, şunları kaydetti:

"Verimlilik ve tasarruf imkanı sunan ürünlerimizin yanında termal kamera ve sosyal mesafe takibi gibi sağlığı ön planda tutan çözümlerimizle işletmelerimizin ihtiyaçlarına cevap verdik. Yeni dönemde bütün sektör ve segmentlerde iş modelleri daha fazla dijitalleşecek ve şirketlerin her ölçeğe uyarlanabilen teknik çözümlere ihtiyacı olacak. Biz de yeni çözümler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mars Sportif de üyelerinin sağlığı ve güvenliği için bizim çözümlerimizi tercih etti. Sunduğumuz temassız geçiş çözümüyle kulüplerine girişleri temassız hale getirdi. Böylece hem sektöründe örnek bir çalışmaya imza attı hem de üyelerinin koronavirüsten korunmaları için önlem almış oldu. Vodafone Business olarak sunduğumuz çözümlerle her sektörden ve her ölçekten işletmemizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Türkiye, Mac, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:31

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mars Sportif üyeleri Business'ın çözümüyle spora temassız başlıyor - Son Dakika Ekonomi
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