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Mars Suyu İçilebilir Mi? - Son Dakika

Mars Suyu İçilebilir Mi?

26.01.2022 09:22
Mars Suyu İçilebilir Mi?

İnsanlık olarak yakın zamanda Mars'ta koloni kurmaya başlayacağız. Ama en büyük sorunlarından biri hayatımızı sürdürecek olan oksijen ve besin sorunudur.

İnsanlık olarak yakın zamanda Mars'ta koloni kurmaya başlayacağız. Ama en büyük sorunlarından biri hayatımızı sürdürecek olan oksijen ve besin sorunudur. Mars'ta bulunan su belki ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Peki Mars'ta ki suyu içmek mümkün müdür? İçilirse vücudumuza ne gibi etkiler yaratabilir?

Bu sorunun cevabı "evet, Mars'taki suyu içebiliriz." Ama Mars'ta bulunan su, Dünya'mızda bulunan sudan biraz farklı yapıda bulunuyor. Mars suyu kirli.

Mars yüzeyi araştırma yapan robotlar kızıl gezegenin perklorat adı verilen bir tür hidratlı tuz açısından zengin olduğunu keşfetti. Bu tuzların varlığı, sıvı suyun da mümkün olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan Mars suyunda Dünya'daki en tuzlu sudan daha fazla tuz bulunuyor.

Mars suyunda bulunan perklorat insan cildine ciddi hasarlar vermektedir. Mars suyunu içmek için bu yüzden tuzdan arındırıcı işlemlerden geçmeli.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) sözcüsü Stephanie Schierholz, "En büyük zorluk, Mars için gerekli ekipmanı elde etmek ve Mars'a yapılacak bir görev için teknolojinin güvenilir olmasını sağlamaktır, çünkü bir şey bozulursa, orada yenisini bulmak en az altı ay daha sürer" dedi.

MARS'I İYİ TANIYORUZ

Güneş Sistemi'nde en çok uydu ve robot yolladığımız gezegen Mars olduğu için Mars hakkında diğer gezegenlerden daha fazla bilgiye sahibiz.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) gezegen bilimi bölümü direktörü Jim Green'e göre, Mars'ta içilebilir su bulmanın yolunun Mars yüzeyinin altındaki tatlı su akiferlerini bulmak olacağını söyledi. Mars'ın yeraltına yollanan robotlar bu suları bulmakla görevli oldular.

Mars suyunu içmek zamanla Mars kaynaklarını tüketecektir. Bu yüzden oradan bir üretim fabrikası kurmak daha mantıklı bir yol açacaktır. Schierholz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, "suya arıtmak için idrarı geri dönüştüren ve astronotların istasyonda kullandığı suyun yüzde 80'ini sağlayan" bir sistem olduğunu söyledi.

En mantıklı çözüm Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olduğu gibi geri dönüşüm sistemidir.

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Araştırma, Mars, Uzay, su, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Mars Suyu İçilebilir Mi? - Son Dakika


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