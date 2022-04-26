Mars'ta 94 dakika sürem derem meydana geldi! Uzay tarihine geçti - Son Dakika

"Kızıl Gezegen" olarak da adlandırılan Mars, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Dünyamızın komşusu konumunda bulunan Mars'ta yaşanan depremler bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Mars'ta gelişmeleri incelenmesiyle amacıyla gönderilen InSight uzay aracında bulunan sismograf aracılığıyla kaydedilen deprem verileri gezegen hakkında önemli bilgiler verdi. InSight uzay aracı tarafından kaydedilen deprem verileri son olarak Mars'ta bugüne kadar tespit edilen en büyük iki depremi ortaya koydu.

DEPREM TAM 94 DAKİKA SÜRDÜ

S0976a ve S1000a olarak isimlendirilen depremler, sırasıyla 25 Ağustos 2021 tarihinde 4,2 büyüklüğünde ve bundan 24 gün sonra 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Söz konusu depremler, Mars'ta kayıt altına alınan en büyük depremler oldu. Depremlerin Mars'ta ölçülen tüm depremlerden 5 kat daha büyük olduğu açıklandı. S1000a depremi, diğer depremlerden farklı olan bir başka özelliğe de sahipti. InSight verilerine göre deprem, tam 94 dakika sürdü.

InSight uzay aracının sismografı

GEZEGENİN DİĞER YARISINDAN KAYIT ALTINA ALINDI

Depremlerin gerçekleştiği bölge de ayrı bir ilgi noktasıydı. Depremler, 'Gölge bölge' olarak adlandırılan, InSight'ın konumuna göre gezegenin diğer yarısında bulunan bölgede gerçekleşti. Depremlerin bu kadar uzak bir bölgeden bile kayıt altına alınması, depremlerin büyüklüğünü kanıtlayan etmen oldu.