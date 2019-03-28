Son Dakika Haberleri: Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış

Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış

1 saat önce

Bilim insanları, Mars'ta bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğü ve Dünya'dakilerden daha büyük nehirlerin bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.

Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış, System.String[]
Bilim insanları, Mars'ta bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğü ve Dünya'dakilerden daha büyük nehirlerin bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:12 

Ekonomi
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