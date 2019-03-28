Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
1 saat önce
Bilim insanları, Mars'ta bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğü ve Dünya'dakilerden daha büyük nehirlerin bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.
Bilim insanları, Mars'ta bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğü ve Dünya'dakilerden daha büyük nehirlerin bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:12
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